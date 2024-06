Des matinées trop fraîches pour la saison

En arrivant dans le village de Celles-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), on s'est souvenu que normalement, il n'y avait pas de fumée sans feu. Alors, ce jeudi matin, à huit heures et demie, on s'est invité chez Christophe, avec l'impression d'avoir comme un temps de retard sur les températures au lever du jour. À neuf heures, huit degrés, c'est toujours dix degrés en moyenne en dessous des normales de saison. Sans surprise, cette retraitée entretient donc son terrain avec une tenue qui n'a rien à envier au mois de février. Dans le village voisin, à dix heures, le soleil a fait grimper le thermomètre à quatorze degrés, laissant le froid derrière nous. Alors, comme Jean-François, on en profite. "L'année passée, il faisait déjà des chaleurs pas possibles. Puis regardez, le 13 juin aujourd'hui, il faut encore allumer le chauffage", dit-il. Mais tout n'est pas perdu, car les premières fraises dans le jardin sont déjà prêtes. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive