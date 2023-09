Crèches privées : ces mauvaises pratiques épinglées

En dix ans de travail en crèche privée, Alexia a constaté de nombreuses négligences dans l'accueil des jeunes enfants. "J'ai déjà connu des maltraitances, du surbooking effectivement". C'est-à-dire accueillir plus d'enfants que la capacité maximale de la crèche. C'est légal, mais cela a des conséquences concrètes. C'est un témoignage qui est loin d'être un cas isolé. Dans un livre d'enquête, Mathieu Périsse a rassemblé plus de 200 récits similaires. Il dénonce un mécanisme intéressé avant tout par le profit : "Ce système-là ne met plus en avant, à notre sens, l'intérêt de l'enfant, mais d'abord l'intérêt de l'entreprise". Des faits qui ne concernent pas toutes les crèches privées. Leur fédération ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Dans cette crèche publique de région lyonnaise, pas de petites économies sur l'essentiel. Ici, on n'a jamais entendu parler de rationnement. Dans certaines crèches privées, il arrive qu'un encadrant gère jusqu'à dix enfants. Ici, quand le personnel vient à manquer, on demande à certains parents de garder leurs enfants à la maison. TF1 |Reportage O. Lévesque, G. Charnay, Q. Russel