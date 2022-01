Des médecins salariés contre les déserts médicaux dans le Pas-de-Calais

Cecilia et sa fille ont rendez-vous ce jeudi matin avec Marjorie Thomas, leur médecin. Cette dernière s'est installée ici il y a deux mois, à l'ouverture du centre. Une bonne nouvelle pour la patiente. "J'ai trouvé que c'était bien, parce que comme les médecins partent à la retraite, il fallait un peu de renouveau", explique-t-elle. Il y a trois médecins généralistes dans ce nouvel espace. Ils sont jeunes comme Marjorie, tout juste sortie de la fac. Si elle a accepté ce travail, c'est parce qu'elle a été embauchée par le département, en tant que salariée. Elle y voit des avantages. Le Pas-de-Calais a mis en place ce dispositif pour enrayer la diversification médicale. Il y avait urgence, car il y a eu trois médecins seulement pour 10 000 habitants avant la création du centre. Difficile à gérer. "On n'arrivait pas à avoir de rendez-vous. Après, je suis partie sur Lens", raconte une patiente. Et désormais, ils reviennent à Sallaumines. La secrétaire constate que le téléphone n'arrête pas de sonner. En deux mois, 500 patients ont été pris en charge. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez