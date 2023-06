Des menhirs détruits pour un magasin de bricolage

Un tas de pierres, voilà ce qui reste de la quarantaine de menhirs qui se trouvait sur un emplacement à Carnac. A la place sur le terrain, il y aura un futur magasin de bricolage. Même si un permis de construire a bien été délivré, à une centaine de mètres plus loin, cette situation fait réagir. "Ça fait mal, parce que c'est quand même un patrimoine", "c'est idiot. C'est bizarre", s'écrient des habitants. Dans le dossier, la ville de Carnac a bien délivré un permis de construire. Contactée, elle explique avoir suivi les recommandations de la DRAC ou Direction régionale des affaires culturelles. Un organisme dont nous attendons toujours les explications. Une affaire complexe qui fait parler dans le bourg. Et à l'heure du café, en terrasse, certains pensent aussi au développement de la commune. Dans la cité des mégalithes, le sujet est délicat. Chaque année, plus de 600 000 personnes viennent découvrir ces granites mystérieux. La bataille des menhirs peut être une idée pour les futures aventures d'Astérix. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec