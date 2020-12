Les messes de minuit sont maintenues

S'adapter pour préserver l'esprit de Noël. Ce jeudi soir, le père Jean-Pierre Gayard va célébrer trois messes pour accueillir moins de fidèles en même temps. Dans sa configuration actuelle, l'église de Tours (Indre-et-Loire) a une capacité de 180 personnes contre près de 600 places assises en temps normal. Un rang sur deux est condamné et il y a deux chaises libres entre chaque famille. Toutes ces précautions s'ajoutent au port du masque obligatoire, même pendant les chants. Retransmission sur Internet, célébration en extérieur ou dans des gymnases, l'église s'organise partout dans le pays. La cathédrale Saint-Gatien, elle, pourra recevoir environ 500 personnes. Des bénévoles distribueront du gel hydroalcoolique et placeront les fidèles. Pour les familles avec des enfants, la veillée de Noël commencera dès 17 heures. Pendant trois heures, les groupes seront accueillis les uns après les autres. Retrouver de la joie malgré les épreuves, cette année, Noël rassemble plus que jamais la communauté chrétienne.