Des mesures d'hygiène strictes dans le Super U de Sigolsheim

En cette période de confinement, le Super U de Sigolsheim (Haut-Rhin) reste ouvert. Seules 150 personnes sont autorisées dans le magasin. L'objectif est de respecter les distances de sécurité. Et circuler dans les rayons relève parfois du parcours du combattant. Ici, 90% des employés poursuivent leur travail. Des vitres ont été installées devant les stands et aux caisses. Chaque employé a maintenant son kit de protection et semble rassuré par ces nouvelles méthodes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.