Des mesures un peu plus strictes contre le Covid à Menton

A Menton (Alpes-Maritimes), les nouvelles mesures sanitaires ont été quelque peu durcies. Toutefois, les Mentonnais semblent bien les accueillir, comme s'ils n'attendaient que cela. Les regroupements de plus de dix personnes sont désormais interdits, sur les plages comme dans les parcs. Seuls les commerçants y voient un inconvénient. Les bars et les restaurants devront fermer avant minuit et demi. Par ailleurs, l'Italie exige un test négatif au coronavirus pour les voyageurs venant de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.