Des mètres carrés en plus à moindre coût

Pour gagner de la place, Chloé n'a pas eu besoin de pousser les murs de sa petite maison. C'est donc une mezzanine qui lui a permis de gagner un peu de place supplémentaire. Un coin lecture qui est devenu ensuite une chambre d'amis. Inférieur à 1,80 mètre de hauteur, l'espace ainsi créé n'est pas considéré comme habitable et n'est donc soumis à aucune déclaration. Aménager ses combles est sans doute l'un des moyens les plus prisés pour grappiller des mètres carrés chez soi. Dans les magasins spécialisés, c'est d'ailleurs au printemps que fleurent bon les envies de bricolage de ces espaces sous les toits. Avec le développement du télétravail, de plus en plus de Français cherchent à améliorer leurs logements. Sachez tout de même qu'un permis de construire s'impose si l'extension est supérieure à 40 mètres carrés, et si la surface totale de votre logement dépasse après travaux les 150 mètres carrés. Dans l'Hexagone, la surface moyenne des logements est de 91 mètres carrés pour quatre pièces. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive