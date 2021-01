Les automobilistes bloqués sur l’A40

Mardi soir, il aura suffit d'un poids lourd sans équipements spéciaux en travers de la chaussée pour former un immense bouchon sur l'autoroute A40, surnommée l'autoroute blanche qui mène au Mont Blanc. De nombreux automobilistes se sont retrouvés prisonniers sous 30 cm de neige. Certains d'entre eux n'étaient pourtant qu'à quelques kilomètres de chez eux. Impossible pour les déneigeuses d'accéder et c'est la pagaille. Sur plusieurs kilomètres, l'attente est interminable. A deux heures du matin, l'arrivée des bénévoles de la Croix Rouge donne un peu d'espoir. Ils sont venus apporter à boire et à manger. A 4h30, c'est enfin la délivrance. Après 10 heures bloqués sur l'autoroute, certains automobilistes et quelques poids lourds ont pu repartir. D'autres ont préféré passer la nuit dans leur camion et pour ceux qui n'ont pas eu le courage de reprendre la route, c'est dans un gymnase qu'ils ont trouvé refuge. "Ça a été éprouvant", affirme l'une d'eux. Ce matin, les bouchons ne sont plus qu'un lointain souvenir.