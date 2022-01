Des milliers de masques FFP2 distribués dans les collèges en Indre-et-Loire

Voici l'une des premières livraisons de la semaine en Indre-et-Loire. Ce sont des masques FFP2 remis à chaque principal de collège. Plus filtrants, ils offrent une protection renforcée contre le Covid. Dans un premier temps, ils seront mis à disposition des agents, des surveillants ou des professeurs les plus fragiles. "On n'a pas une demande importante pour le moment, mais tout ce qui peut renforcer un dispositif global, c'est bon à prendre", explique Laurent Thieux, principal du collège Léonard de Vinci. Pour l'instant dans un collège, l'absentéisme reste limité chez les élèves et le personnel. Mais il faut freiner les contaminations au sein de l'établissement. Grâce à un stock de 20 000 masques FFP2 disponible, le département a pris cette initiative en urgence. "L'Etat, qui est une machine plus lourde, a besoin de plus de temps pour s'adapter. Alors que nous, avec la réserve de masques que nous avions, nous pouvions le faire immédiatement", lance Jean-Gérard Paumier, président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Une dotation exceptionnelle qui s'ajoute à l'ensemble du protocole sanitaire. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély