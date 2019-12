Des milliers de petites bougies à Lyon en hommage à la Vierge Marie

Les Lyonnais perpétuent cette tradition depuis 1852. Quand la Fête des Lumières se termine, ils installent sur les rebords de leurs fenêtres et sur leurs balcons, des bougies pour rendre hommage à la Sainte Vierge. Afin de la remercier d'avoir sauvé la ville d'une épidémie de peste au XVIIe siècle, les façades des immeubles ont été transformées en fresques et 20 000 bougies ont été déposées sur la Saône. Un moment suspendu ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.