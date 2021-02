Des milliers de postes sont à pourvoir dans nos boulangeries

Pour Séverine Vincenti, l'attente a été longue avec des semaines, seule derrière son pétrin, et des journées à rallonge. Malgré ses recherches, il est impossible de trouver un nouveau boulanger pour la soulager. En désespoir de cause, elle a décidé d'embaucher Tristan, 17 ans, pour apprendre le métier directement avec elle. Tristan a commencé son nouveau travail ce mardi et désormais, il mettra la main à la pâte dès cinq heures du matin. Le jeune homme ne se laisse pas impressionner avec des fournées dès deux heures du matin et des journées bien remplies, entre pétrin et vente en boutique. Si le travail est prenant, il souffre d'une mauvaise image. Mais le métier a aussi des aspects positifs. C'est un travail jugé trop difficile. La profession a donc du mal à embaucher. Dans sa boulangerie, Guillaume cherche depuis des mois un ouvrier confirmé, sans succès. À l'embauche, un jeune boulanger peut compter sur un salaire compris entre 1 500 et 2 000 euros. La boulangerie, commerce jugé essentiel, ne connaît pas la crise, mais souffre pourtant de son image.