Des moissons jamais aussi précoces

Le nuage de poussière derrière la moissonneuse-batteuse est impressionnant. C’est la conséquence d’un sol très sec après un mois et demi de sécheresse. C’est du jamais-vu sur les vallées de la Moselle. Mais pour Patrick Poinsot, éleveur-céréalier, il est trop tard, de nouvelles pluies n’auraient rien changé. Il faut récolter, même si ces orges d’hiver sont en partie grillées. Dans l’engin, son fils, Perick, est attentif à la coupe, mais aussi au moindre départ de feu. Plus il fait sec, plus le risque est grand. L’an dernier, des arrêtés ont été pris pour interdire les moissons en journée. Mais ce qui le préoccupe le plus, c’est de savoir s’il remboursera les frais engagés il y a six mois, lors des semis. À la Coopérative Agricole Lorraine, où sont regroupés les récoltes, une sonde prélève des échantillons dans chaque benne pour analyser le poids ou l’humidité des grains. Depuis le début des moissons, les résultats sont décevants. L’orge brassicole risque d’être déclassée en fourrage, moins bien payée. Les revenus de l’orge et des blés compromis, les céréaliers espèrent désormais un été pluvieux pour réaliser de meilleures récoltes de colza, de maïs ou de tournesol au mois de septembre. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse