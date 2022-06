Des moissons précoces et à hauts risques

Cette année pour Gwenaël Grasset, agriculteur à Vouzailles (Vienne), la moisson demande une vigilance de tous les instants. "Ça peut prendre n'importe où", explique-t-il. La moindre étincelle peut déclencher un incendie. Les rouages de sa moissonneuse-batteuse peuvent fréquemment surchauffer. Ces derniers jours, plusieurs incendies se sont déclarés sur des parcelles voisines. Alors, Gwenaël Grasset prend des précautions. "On a une petite réserve d'eau qui nous sert éventuellement en premier secours, avec l'extincteur situé à l'entrée de la cabine. Et en dernier recours, on a un tracteur qui permet de brasser la terre", confie l'agriculteur. Pour éviter de moissonner pendant les fortes chaleurs, il travaille tôt le matin et jusqu'à tard le soir. La sécheresse a aussi eu un impact sur la qualité des céréales récoltées. Une perte de 15% de la production pour Romain Martineau. Beaucoup d'agriculteurs ont également avancé la date de leur moisson, car l'absence de pluie a accéléré la croissance des épis. "J'ai jamais vu ça de commencer si tôt", témoigne Romain Martineau. TF1 | Reportage E. Vinzent, A. Flament