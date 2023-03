Des montagnes de sensations

Pour rompre le silence, avec le bruit de vos pas, s'imaginer trappeur dans ces forêts lozériennes aux airs du bout du monde... c'est la zénitude totale. C'était en été que l'on a découvert cette région. On y découvre des paysages et des versants hivernaux qui sont vraiment magnifiques, mais difficilement accessibles. Équipements obligatoires, la Lozère en blanc se mérite. Le mont Lozère n'a rien à envier à ces contrées lointaines, il est tombé ici près de 40 cm de neige. Nous quittons nos randonneurs avec l'envie irrésistible d'atteindre le sommet bien loin du calme de la forêt. Sur les crêtes, le vent a chassé les nuages, mais pas ces skieurs hors du commun. Du blanc à perte de vue et qui attire chaque hiver des snowkiteurs de tout le pays. Planer au-dessus de ce désert glacé peut sembler facile, mais sur le toit de la Lozère, les conditions peuvent changer très vite. Pour certains, la Lozère est un terrain de jeu, mais pour ces trentaines de bisons d'Europe, c'est un refuge. Lorsque le parc devient blanc, les visiteurs viennent les rencontrer en traîneau. Pour ces animaux sauvages, la neige est loin d'être un problème. Nous terminons notre expédition sur un frisson, émerveillés par la Lozère parée de son manteau blanc. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia