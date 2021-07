Des monuments normands célèbres reconstitués en Playmobil

Qui a dit que les Playmobil n'étaient qu'une histoire d'enfant ? Jean-François Broussin en est passionné depuis presque 50 ans. Avec cette boutique spécialisée à Cabourg (Calvados), il a fait de ses rêves d'enfants un métier. Plusieurs milliers de pièces à l'unité se vendent ici. Que les jouets soient neufs ou d'occasion, chaque pièce lui rappelle des souvenirs d'enfance. Lorsqu'il n'est pas à sa boutique, ce passionné organise de grandes expositions. Ce jour-là, c'est l'Hôtel de région qui accueille Jean-François et son équipe. Chaque détail compte pour que les abbayes normandes soient les plus fidèlement représentées. Une semaine d'installation plus tard, les visiteurs admirent le travail. L'exposition intéresse tous les âges. Raconter des histoires, tout en captivant l'attention des plus jeunes, le contrat semble rempli pour l'artiste. Jean-François garde son âme d'enfant comme moteur, et met sa créativité au service de la culture.