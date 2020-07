Des moutons à la place des tondeuses : Quimper développe l'éco-pâturage

De plus en plus de municipalités abandonnent le tracteur pour se convertir à l'éco-pâturage. Pour une gestion douce des espaces verts, ce sont les moutons ou encore les vaches qui tondent les pelouses à Quimper (Finistère). Moins bruyants, moins polluants et moins chers, ces animaux ont les mêmes rôles d'entretien. De leur côté, les habitants semblent ravis de retrouver encore plus de campagne à la ville.