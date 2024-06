Des murs de neige... comme en plein hiver !

Motards, cyclistes, randonneurs... tous voulaient voir ce paysage de leurs propres yeux et se mesurer à ces impressionnants murs de neige. À 2 700 mètres d’altitude, les congères atteignent par endroits huit mètres de haut. Ici, il est difficile d’imaginer l’arrivée de l’été. La commune de Val-d'Isère (Savoie) n’avait pas connu un tel enneigement depuis plus de dix ans. De quoi surprendre le personnel d’un restaurant local. "On a un enneigement assez exceptionnel", affirme Tressie Monin, une des employés. Par conséquent, le col de l'Iseran n’est pas encore entièrement ouvert à la circulation. Avec de telles quantités, les opérations de déneigement prennent du temps. Le col devrait rouvrir d’ici la fin de semaine. Les marmottes profitent de leurs derniers jours de calme. Plus bas, avec l’augmentation des températures et de la fonte des neiges, le débit des cours d’eau augmente. Cette eau venant des altitudes s’écoulera ensuite dans la vallée et remplira abondamment les lacs. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand, G. Lagnel