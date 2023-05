Des nids de cigognes beaucoup trop lourds ?

Des nids sur quasiment tous les toits, des cheminées prises d'assaut... la place viendrait presque à manquer. Dans ce village, les cigognes se sont littéralement approprié les maisons. Une belle carte postale et des inconvénients pour les voisins en contrebas, devenus malgré eux, colocataires avec ces oiseaux. Certains nids mesurent plus d'un mètre de hauteur, pour un poids d'une tonne. Chaque printemps, les cigognes réinvestissent les nids laissés vacants durant l'hiver et rehaussent l'édifice d'un nouvel étage. Le poids augmente ainsi chaque année, obligeant à une surveillance. Le problème, c'est que durant toute la période de présence des cigognes, de mars à août, les nids sont intouchables. Il est donc impossible d'intervenir pour éviter d'éventuelles chutes, les oiseaux ne doivent surtout pas être dérangés. Malgré ces petits inconvénients, les Alsaciens restent attachés à ce bel oiseau blanc, symbole de la région. Une présence en Alsace finalement assez brève, le temps pour les parents d'élever les petits juste avant la grande migration vers l'Afrique prévue cet été. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings, J. Pasquier