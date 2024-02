"Bibiche", "La Baffe"... Ces villages aux noms insolites

La Baffe, dans les Vosges ; Messein, près de Nancy ; Belleray, en Meuse. La Lorraine ne manque pas de villages aux noms évocateurs, pas toujours très flatteur. Mais c'est Bibiche, en Moselle, qui connaît le plus de succès. Les panneaux du village ont déjà été volés plusieurs fois par des amoureux, en manque d'inspiration sûrement. Depuis longtemps, Pierre voit des curieux qui s'intéressent au nom de son village, avec chacun sa référence. Pour les brasseurs installés au village, l'origine Bibiche sur les bouteilles ne passe en tout cas jamais inaperçue. Comme avec Lapeyro et Glandage, nous sommes nombreux à nous amuser d'associations de noms de villages. Certaines sont très déplacées, d'autres plus amusantes. Nous arrivons à Avril, 1300 habitants en Meurthe-et-Moselle, jumelée depuis 45 ans avec Poissons, en Haute-Marne. Ce jumelage, c'est du sérieux, avec un jour particulier dans l'année, évidemment, le 1er avril. D'autres maires dans le pays ont des noms de communes beaucoup moins drôles à assumer, à la limite parfois, de l'humour noir. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse