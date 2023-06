Des notes pour tout : va-t-on trop loin ?

Après une nuit dans un hôtel fabuleux ou une course en taxi catastrophique, pensez-vous à y laisser une note. "Pour améliorer peut-être la qualité, le service de l'endroit", "Je me dis que si cela nous sert, autant le faire pour les autres", témoignent des passants. Une pratique qui s'est même étendue aux professionnels de santé. Difficile pour ce dentiste de gérer des commentaires souvent anonymes. Près de 90% des Français indiquent consulter les avis clients avant un achat. Une étape obligatoire pour Monique, adepte de cette application de services entre particuliers. Attribuer des étoiles à des endroits parfois insolites : un parc, une fontaine ou encore des toilettes publiques. Aujourd'hui, même les restaurants doivent s'adapter avec plus de 2 000 avis sur son établissement. Ce gérant a dû changer ses habitudes. Pour certains clients, écrire un avis est devenu un réflexe. Une ère de la notation qui touche les professionnels et maintenant les usagers. TF1 | Reportage L. Cloix, D. Bertaud, Y. Chambon