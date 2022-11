Des nouveautés pour la carte Familles nombreuses

Depuis des décennies, elle permet de voyager moins cher par le train, mais a certaines conditions. De 30% à 75% de réduction en fonction du nombre d'enfants à charge. La carte Familles nombreuses est payante, 18 euros, quel que soit le nombre de cartes. Seulement, 20% des familles éligibles à la carte en font la demande. Manque d'informations, démarches administratives fastidieuses, le gouvernement a décidé de simplifier. Dès janvier prochain, l'inscription se fera sur Internet en quelques clics. Objectif, doubler le nombre de bénéficiaires et leur permettre de faire des économies. Tarif réduit également dans les transports en commun d'Île-de-France. Cette carte permet de payer moins cher un certain nombre de produits et services dont la liste va augmenter. Êtes-vous convaincus ? Même si pour l'instant vous n'avez pas encore assez d'enfants pour en bénéficier, les inscriptions débutent à partir du 2 janvier. La carte sera envoyée une à trois semaines plus tard. TF1 | Reportage F. Chadeau, Y. Hentgen, C. Souary