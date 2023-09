Des odeurs nauséabondes pourrissent la rentrée

Vers huit heures ce jeudi matin, des élèves sont rentrés à la maison. Certains n'auront pas cours au collège aujourd'hui. Depuis la rentrée, les emplois du temps sont perturbés à cause de moisissures et de mauvaises odeurs. Le problème dure depuis un an. En août 2022, un dégât des eaux a provoqué des nuisances olfactives qui ont duré toute l'année dernière. À la rentrée, faute de solutions, des enseignants ont exercé leur droit de retrait. Selon le Conseil départemental, des analyses prouvent qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Mais les parents sont inquiets, des enfants ont fait part de problèmes respiratoires, d'asthmes et d'irritations de la peau. Dès l'année dernière, le Conseil départemental a mis en place des déshumidificateurs et des purificateurs d'air. Mais des travaux d'étanchéité auraient été mal effectués. Et aujourd'hui, il faut refaire tout le système d'aération. Les travaux devraient durer quelques mois. À court terme, l'académie envisage de délocaliser des cours dans un autre établissement. Les parents, eux, souhaitent l'installation de préfabriqués pour accueillir les enfants. TF1 | Reportage M. Giraud, F. Bourdillon