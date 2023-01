Des œufs du jardin contaminés

Depuis plus d'une semaine, Michèle Casaburi ne peut plus manger les œufs de son poulailler. Sa maison se trouve à Pierre-Bénite, une des quatre communes où il a été recommandé aux habitants de ne plus consommer les œufs de leurs poulaillers à cause d'une pollution des sols. C'est une recommandation de la préfecture du Rhône. Les autorités ont descellé des taux très élevés de quatre perfluorés. Des polluants issus de l'industrie chimique dans les œufs de poulaillers des particuliers. À ce stade, les résultats des analyses sur les légumes ne sont pas encore connus. Les communes concernées se retrouvent autour du site du groupe Arkema. L'entreprise se défend d'être à l’origine de cette pollution. Ces additifs sont utilisés comme imperméabilisants. Ils en existent plus de 4 000. Pour l'heure, quatre d' entre eux, les plus nocifs, ont été détectés dans les œufs. Le maire de Pierre-Bénite exige plus de transparence quant aux dangers pour les habitants. Ils peuvent être responsables d’atteinte du système immunitaire. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, M. Nadal, C. Busine