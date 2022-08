Des œuvres éphémères sur le sable

Pour dessiner, Michel Jobard a deux règles : le beau temps et la marée. La plage est sa page blanche. Alors, forcément, ses crayons et ses pinceaux ont une drôle d’allure. Une fois le tout réuni, il peut commencer à tracer. Cela fait dix ans qu’il décore les plages de Vendée. Pour l’instant, difficile de savoir où il va. Mais pour comprendre, il faut prendre un peu de hauteur. On découvre des dessins monumentaux, oniriques, réguliers, et surtout, éphémères. De retour sur la plage, au bout de deux heures, l’œuvre commence à prendre forme. À cette échelle, pas de place laissée au hasard. Les passants qui découvrent ce morceau de plage se sentent privilégiés. Au bout de quatre heures de travail, le résultat est là. Et c’est vu du ciel qu’il prend toute son ampleur. Désormais, chaque minute compte. La marée menace sa création. Mais aux promeneurs qui trouvent dommage que ses œuvres soient ainsi effacées et dévorées par la mer, il répond : "Pas du tout ! Ça va être emporté avec tout l’amour que j’ai mis dedans". D’ailleurs, il trouve ce moment émouvant. Michel connaît les règles du jeu. Il n’aura fallu qu’une petite heure avant que les vagues ne grignotent son dessin. TF1 | Reportage L. Poupon, A. Poupon, L. Schoneshofer