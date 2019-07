Des orages accompagnés de grêle s'abattent sur Montbrison

Les habitants du Montbrison, dans la Loire, sont atterés des dégâts laissés par les violents orages successifs qui s'abattent sur la région. Ils s'accompagnent de gros grêlons qui détruisent les toitures et les tuiles de maison mais aussi les parebrises des voitures. Ce matin du 8 juillet 2019, les pompiers aident les habitants à protéger leurs toitures en attendant les couvreurs et en prévision des prochaines intempéries. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.