Des orages de grêle traversent l'Hexagone

Une table de jardin devenue passoire, le résultat d'un violent orage ce lundi soir sur plusieurs régions de l'Hexagone. Des averses de grêle impressionnantes, comme dans le Gers. La dépression est ensuite remontée au nord de l'Yonne. Vers 21 heures, une importante cellule nuageuse recouvre la ville de Sens et son agglomération. De gros grêlons sont tombés à Saint-Clément, jusqu'à cinq centimètres de diamètre. Première préoccupation des habitants ce mardi matin, vérifier leurs voitures, pour voir s'il y a de la casse. George n'a pas eu de chance, il a plus d'une dizaine d'impacts sur son véhicule. Il a contacté son assurance et attend de savoir s'il sera indemnisé pour les réparations. Pas de dégâts sur les bâtiments, les maisons... l'état de catastrophe naturelle ne devrait pas être reconnu. La mairie de Saint-Clément s'engage à fournir une attestation d'épisode météorologique. Un document à transmettre ensuite à son assureur, qui peut accepter de ne pas faire payer la franchise. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin