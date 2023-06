Etats-Unis : de plus en plus d'ours affamés dans les jardins

Dans les poubelles aux États-Unis, on trouve vraiment n'importe quoi. Depuis quelques semaines dans le pays, de plus en plus d'ours sont aperçus à proximité des humains. Notamment sur le porche de cette maison, dont le propriétaire est resté tétanisé quelques secondes, ou carrément en train de piquer une tête tranquillement au beau milieu des vacanciers sur une plage de Floride. Plus dingue encore, en début de semaine, un ours noir sauvage prénommé "Franklin" s'est baladé dans les rues de la capitale Washington. Les habitants ont eu beaucoup de mal à y croire. Après plusieurs heures passées dans un arbre à observer le voisinage, Franklin a fini par être capturé. Presque à chaque fois, ces ours sont de jeunes mâles tout juste affranchis de leurs mères. Ils ne sont pas dangereux, mais affamés. Ils partent donc en quête de nourriture là où elle est facile à trouver, les villes. Avec le temps, les ours sont devenus moins craintifs vis-à-vis des humains, car moins chassés qu'avant. Ils ont fini par comprendre que l'homme ne représentait plus un grand danger. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien