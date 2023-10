Des pagodes au Pays des Volcans

Une église, un marché, un bureau de Poste... en apparence, Noyant-d'Allier, 600 habitants, a tout d'un village classique. Plus étonnant, au centre se trouve une pagode avec un bouddha de neuf mètres de haut. "C'est très surprenant, magnifique à voir" ; "C'est très jolie", confient des passantes. Elle a été construite en 1983 dans un village rempli d'histoire. Ils ont bâti cette pagode en l'honneur de leur ancêtre. Jany Philippe fait partie des 1 000 personnes accueillies dans les corons dès 1955. Elle se souvient encore du périple pour arriver dans l'Hexagone à l'âge de deux ans : "J'étais toute petite. Il fallait 23 jours à cette époque. On a traversé toutes les mers, les océans". Elle est très attachée à Noyant-d'Allier. Tout comme cette restauratrice réfugiée du Vietnam. La pagode est un endroit qui suscite l'intérêt de plus en plus de touristes chaque année. C'était avant tout un lieu de culte, aujourd'hui, elle fait partie de son patrimoine. TF1 | Reportage N. Ly, C. Olive, P. Delannes