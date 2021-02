Des paniers-repas suspendus pour les démunis

Un "panier suspendu", c'est le nom de ces points de distribution de denrées alimentaires qui se sont multipliés ces dernières semaines à Toulouse. Ils sont constitués de desserts, de plats préparés, de soupes maison et des repas complets pour les démunis. "Chaque citoyen, les commerçants, tout le monde peut participer et remplir ces paniers", explique la coordinatrice Nadia Burgade. "On peut aussi venir se servir comme on veut sans le regard des autres et sans être gêné", a-t-elle ajouté. L'idée de ces "paniers suspendus" est née à Rennes lors du premier confinement. Au début destinés aux sans-abris, seuls dans des villes désertes, ces paniers ont attiré au fil des semaines des étudiants, des mères de famille isolées ou des travailleurs précaires. Hélène est bénévole dans une association d'entraide. Elle donne mais elle vient aussi se servir ici. "Je prends ce qui me manque, par exemple des légumes", lance la jeune femme. A Toulouse, on compte sept "paniers suspendus". L'objectif est d'en créer 50 dans toute la ville.