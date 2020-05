Des paniers suspendus à Rennes pour ceux qui en ont le plus besoin

A Rennes (Bretagne), une association a lancé une opération qui permet d'aider ceux qui en ont le plus besoin en cette période de crise. Il s'agit des paniers suspendus qui s'adressent à toutes les personnes dont la situation financière déjà délicate s'est dégradée avec le confinement. Dans la commune, on en compte une vingtaine placés sur des bancs ou devant des maisons. L'association a mis en place une carte interactive pour les localiser et souhaite poursuivre cette démarche dans la durée.