Des panneaux anti-chasse placardés par la Fondation Brigitte Bardot

Depuis quelques jours, des immenses affiches font parler d'elles sur les routes de Dax (Landes). À l'origine de cette campagne choc, la Fondation Brigitte Bardot. Cette dernière a installé 1 500 panneaux dans tout le pays dont 28 dans le département des Landes. Dans la commune, les avis sont partagés et beaucoup s'indignent. La campagne reprend les codes de la crise sanitaire pour alerter sur les accidents causés par la chasse. Certains habitants tiennent à rappeler que les chasseurs régulent le gibier et l'empêchent de détruire certaines cultures. "Moi je trouve que les chasseurs, ils ont leur utilité pour régulariser une certaine quantité d'animaux dans la nature", lance une habitante. De son côté, la Fédération des chasseurs des Landes dénonce une incitation à la haine. "Chercher à pointer du doigt une activité ou des hommes et des femmes qui pratiquent une activité légale, c'est vraiment quelque chose qui est très mal perçu aujourd'hui", explique Régis Hargues. Comme d'autres fédérations départementales, elle a déposé plainte pour obtenir le retrait immédiat de ces affiches.