Des panneaux routiers fabriqués par des habitants pour faire ralentir les automobilistes dans le Calvados

Des panneaux artisanaux ont été installés sur les routes de Valambray (Calvados) pour faire ralentir les automobilistes. Selon les habitants, la limitation de vitesse n'est parfois pas respectée et ils doivent faire très attention. Ces panneaux sont créés par les habitants et installés sur leur propriété. Maggie, elle, a dessiné un vieux monsieur avec sa canne qui aimerait traverser la rue sans se faire bousculer. Cette route départementale traverse le village de Valambray qui compte 1 800 habitants. Certains automobilistes avouent qu'il est parfois difficile de respecter la limitation de vitesse. "On ne sait plus trop, on suit les autres", lance l'un d'entre eux. "Ce n'est pas toujours facile de gérer les 50 km/h", ajoute une autre. En trois kilomètres, près de 60 panneaux artisanaux sont disposés. Tous le reconnaissent, cette route est dangereuse. "Il y a des gens qui font attention et d'autres qui la prennent comme une autoroute", explique une automobiliste. Les habitants font donc preuve de créativité et d'humour dans l'espoir de retrouver rapidement des ralentisseurs sur cette route.