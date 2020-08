Des passagers bloqués de longues heures dans des TGV : leurs témoignages

Un défaut d'alimentation électrique a entraîné l'arrêt total de la circulation ferroviaire entre Dax et Bordeaux dimanche soir. Malgré des transbordages, 2 500 passagers se sont trouvés pris au piège. Après dix heures d'attente, certains passagers ont témoigné de la nervosité ambiante, d'autant plus que les vivres ont été déjà épuisés. Pour compenser cette attente interminable, les passagers sinistrés seront indemnisés à hauteur de trois fois le prix de leurs billets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.