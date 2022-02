Des patrons s’associent pour recruter en Auvergne

Recruter du personnel qualifié, c'est un casse-tête quasi-quotidien pour un chef d'entreprise. Pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, Jean-Marc Gendre s'est allié à 450 entrepreneurs auvergnats. "On a besoin que les gens viennent nous rejoindre dans toutes les catégories socioprofessionnelles. L'importance, c'est de se faire connaître à travers cette plateforme", explique-t-il. Il espère d'ailleurs en convaincre d'autres. Ce mardi matin, il accueille dans ses locaux une douzaine de ses confrères séduits par le dispositif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le but est de mettre en commun leurs annonces sur une seule plateforme qui met en avant, non pas les domaines de compétences, mais l'Auvergne et l'attractivité du territoire. En moyenne, un chef d'entreprise qui fait appel à un cabinet privé dépense entre 15 000 et 25 000 euros. En comparaison, pour adhérer au collectif, un jeune entrepreneur a payé sa cotisation annuelle 350 euros seulement. Grâce à cela, il peut proposer plus qu'un emploi, un projet de vie. Sur cette plateforme, plus de 6 600 CDI sont à pourvoir et 4 000 offres d'emploi en intérim. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes