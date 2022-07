Des patrouilles anti-pillages dans les villages évacués

Alors qu'ils contrôlent les abords d'une maison sauvée des flammes, les gendarmes ont été appelés en urgence. Ils doivent intervenir à une trentaine de kilomètres. "On a été appelé pour un déclenchement d'alarme. On va faire le tour du domicile pour aller voir s'il y a eu intrusion ou quelque chose", explique une gendarme. Portes, fenêtres, volets... tout est inspecté. Au premier abord, il n'y a aucune infraction. La propriétaire peut être rassurée. Il s'agit d'une fausse alerte. Il faut rapidement reprendre la route en direction d'un autre village. Les gendarmes patrouillent jour et nuit. "On patrouille tous les jours dans les villages qui ont été évacués. On contrôle tout véhicule qui circule sur le secteur, parce qu'il n'y a aucun véhicule qui est censé circuler, sauf ceux qui ont un laissez-passer", confie Marilou Mureau, gendarme à Langon (Gironde). La plupart des maisons sont vides, mais quelques habitants ont préféré rester sur place. Une quarantaine de gendarmes sont mobilisés dans les villages évacués. Pour le moment, aucun cambriolage n'est à signaler. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux