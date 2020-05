La Corée du Sud, quelques villes de Chine et d’Allemagne durcissent à nouveau leurs règles suite

Dans le monde, quatre milliards d'habitants sortent progressivement du confinement. Mais si les Britanniques doivent attendre le 1er juin, les écoliers suisses ont fait leur rentrée ce lundi matin. En outre, l'apparition de nouveaux foyers de Covid-19 durant ces dernières 24 heures a conduit à de nouvelles restrictions en Allemagne, en Corée du Sud et en Chine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.