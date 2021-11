Des paysages sublimés par la neige dans les Vosges

Un moment suspendu entre deux saisons. Sur les Crêtes Vosgiennes, les premières neiges le disputent aux dernières couleurs d'automne. Pour en profiter, il faut se lever tôt. Pour les photographes matinaux, c'est la meilleure période. Aux premières loges, ils bénéficient d'une lumière exceptionnelle et de rencontres surprenantes. Ces premières neiges sur les chaumes vosgiennes sont aussi l'occasion pour les rares habitants de reprendre les travaux d'hiver. La coupe du bois des chaumes n'attend pas. D'ici peu, la route des Crêtes sera impraticable. Durant l'automne, les fermes-auberges sont généralement enfermées. L'occasion de réparer avant l'arrivée du gel et de chutes de neige plus conséquentes. Michel prépare son auberge avant le début de la saison de ski. Ces premières neiges marquent aussi le début d'une période de quiétude pour les chamois après l'affluence estivale. Sur les Crêtes, c'est le commencement d'un climat bien plus rude, mais avec de nouveaux paysages à contempler.