Des petits pro de l'informatique viennent aider les commerçants à créer leur site

On se croirait au beau milieu d'une plateforme téléphonique. Et pourtant, au bout du fil, ce sont des jeunes. Dans un lycée professionnel, les futurs vendeurs démarchent des commerçants de Fougères (Ille-et-Vilaine). Avec la crise sanitaire, leurs stages ont été annulés. Leur professeur Nathalie Chevalier-Duclos a donc décidé de trouver une alternative. En effet, ces élèves proposent d'aider bénévolement les commerçants. Ils contribuent à la visibilité de leur site sur Internet et les réseaux sociaux. "Cette solidarité était évidente", a-t-elle affirmé. Après la prise de rendez-vous, les lycéens se déplacent dans les boutiques. Par exemple, une commerçante qui avait besoin de dynamiser son site Internet a bénéficié d'une mise à jour de sa plateforme. Une aide précieuse pour Laëtitia Lecureur. Ces trois dernières années, l'arrivée de nouveaux commerçants a dynamisé la ville. Un élan freiné par le Covid, mais cette solidarité est bienvenue. Ainsi, près de 400 commerçants vont être démarchés à Fougères. Une idée qui pourrait séduire d'autres lycées professionnels.