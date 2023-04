Des petits travaux qui peuvent vous rapporter gros

Christelle accueille Brice pour la première fois à son domicile pour une tonte de pelouse. Tondeuse, coupe-bordure et soin du détail, la prestation n'a rien à envier à celle d'un professionnel. Pourtant, ils sont deux particuliers qui sont entrés en contact via une plateforme spécialisée sur laquelle des Français proposent leurs services dans différents domaines. À la clé, ce sont de grosses économies pour Christelle. Brice, 24 ans, qui propose ce type de service depuis trois, y trouve un complément de revenu non négligeable. Plateformes, réseaux sociaux ou petites annonces, avec l'inflation, proposer ses services contre des rémunérations est devenu un réflexe, voire une nécessité, pour beaucoup de Français. Robert voulait repriser un pantalon. Martine, bonne couturière, lui a proposé de l'aider. L'originalité est qu'ils font partie d'une association qui impose à ses membres de rémunérer les prestations en chèque temps. Après cette heure de couture, Robert verse donc une heure de crédit sur le compte de Martine. Elle pourra ensuite l'utiliser comme elle le veut. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin, J. Dubois