Des pharmacies dans l'illégalité faute de personnel

Depuis un an, un pharmacien essaie par tous les moyens d'avoir une équipe complète. Il multiplie les annonces sur différents sites de recrutement, mais pour l'instant il n'a reçu que deux réponses. "C'est du souci. Tout le domaine de la RH, c'est ma priorité actuellement. Je fais énormément d'heures pour pallier le manque d'effectifs", explique Étienne Seuve, pharmacien titulaire. Pourtant, ces deux postes de préparateurs en pharmacie sont aux 35 heures payées environ 2 000 euros nets par mois. Janice vient de terminer ses études. Pour elle, le métier attire moins de jeunes à cause du rythme et de la relation avec les patients : "Les gens avec le Covid sont devenus très stressés, très agressifs et tendus. Forcément, on s'en prend beaucoup à nous quand les patients n'ont pas ce qu'ils veulent et que derrière on doit quand même respecter ce que la Sécu nous dit. On est en première ligne face à eux". C'est la première fois depuis 40 ans que François Martial ne trouve pas d'employés. Il alerte sur les risques. "Dans certains endroits, j'ai des confrères qui n'ont pas pris de vacances, qui n'ont pas pu quitter leur officine depuis plus de deux ans", a-t-il affirmé. Un pharmacien titulaire doit obligatoirement avoir un adjoint si son chiffre d'affaires dépasse 1,3 million d'euros. Dans l'Hexagone, une pharmacie sur deux serait actuellement en manque de personnel. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, S. Francesconi