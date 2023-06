Des phénomènes violents difficiles à prévoir

En un quart d’heure seulement, cette rue de Comines (Nord) a été noyée sous l’averse. Jusqu’à 80 centimètres d’eau par endroits qui ont pris tout le monde de court. "J’ai 63 ans, je n’ai jamais vu ça", témoigne un retraité. Des agriculteurs et des voisins doivent se relayer, écoper, pomper, car dans les maisons, l’eau a envahi les sous-sols et endommagé une grande partie des meubles. Un orage d’une rare violence en si peu de temps, alors même que le Nord n’était qu’en vigilance jaune par Météo France. À Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais), Henriette s’est fait surprendre lorsque l’eau est entrée dans sa maison. "On ne s’est pas méfié. En plus, c’est rare que ça arrive", explique-t-elle. Aucun message d’alerte ni de la mairie, ni de son assureur pour lui signaler un danger sur la commune. Selon Météo France, il est même presque impossible de savoir avec précision où vont frapper les orages. La vigilance orange, elle, n’est activée par Météo France que lorsque les orages vont frapper. TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Fiat, M. Debut