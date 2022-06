Des pièges anti-moustiques pour un été tranquille

Ils sont le cauchemar de vos étés. Les moustiques sont déjà de retour. Alors, Jacques Guillaume, gérant de camping à la Londe-les-Maures (Var), a décidé d'investir dans une trentaine de bornes anti-moustiques. Il a dépensé 70 000 euros pour équiper le camping. Les employés voient une nette différence par rapport aux étés précédents. "On peut rester en short toute la journée", confie l'un d'entre eux. Du côté des campeurs, on reconnaît une légère amélioration même si les moustiques font toujours partie des vacances. "De 18 heures jusqu'à 21 heures, on en a quelques-uns, mais c'est un peu inévitable. C'est difficile d'éradiquer tous les moustiques d'un seul coup", explique un campeur. Les bornes sont produites dans l'usine Qista à Sénas (Bouches-du-Rhône), avec l'idée de proposer une alternative aux insecticides. Il faut compter 1 000 à 2 000 euros pour une borne. Un investissement que la commune de Hyères (Var) a choisi de faire il y a quatre ans pour préserver le tourisme. Désormais, 400 bornes quadrillent la ville. TF1 | Reportage E. Spertino, S. Rolland, H.P. Amar