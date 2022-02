Des pièges photo contre les décharges sauvages

Le piège photo des chasseurs a ici une autre fonction que celle de repérer le passage des animaux. Il traque les auteurs de dépôts sauvages. Installé à titre expérimental au-dessus de certains conteneurs à déchets, il s'est révélé très efficace. Contrairement à la vidéosurveillance, l'installation de ce type d'appareil est moins contraignante au niveau de la législation et surtout beaucoup moins cher pour la petite commune de Plan-de-la-Tour. Les riverains apprécient, car ils sont exaspérés par ces actes d'incivismes qui polluent certains quartiers. Le petit bémol, c'est que le traitement des images peu prendre beaucoup de temps, car l'appareil se déclenche au moindre mouvement. Pour lutter contre ce fléau, la municipalité a également mis en place une application pour annoncer les dépôts sauvages près de chez eux. Après la phase de test, la mairie va verbaliser dès le printemps. Le montant des amendes sera entre 68 et 1500 euros selon l'infraction. Dans cette commune très étendue, ces outils numériques ne règlent pas tout, mais ils sont une partie de la solution contre ces incivilités. TF1 | Reportage V. Capus - C. Guérard