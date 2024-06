Des pilotes de chasse ukrainiens formés dans l'Hexagone

À l'intérieur du cockpit, un futur pilote ukrainien formé sur un simulateur de l'armée française. Dans quelques mois, il pourrait représenter un avantage stratégique pour la suite de la guerre. Pour des raisons de sécurité, le lieu doit rester secret et les militaires anonymes. Ici, dix stagiaires ukrainiens sont en formation express de six mois. Certains n'avaient jamais embarqué dans un avion militaire. Ils sont encadrés par d'anciens instructeurs de l'armée de l'air. Après plusieurs heures de simulateur, les soldats prennent place dans des Alpha Jet. L'objectif, apprendre à piloter des avions F-16 américains et des Mirage 2000 français. Une quarantaine sera livrée dès cet été par des pays alliés. Sur des images qui datent du début du conflit, on aperçoit des pilotes ukrainiens, nombre d'entre eux ont été tués ou blessés. Pour l'armée ukrainienne, l'enjeu est énorme, il faut en former de nouveaux et vite. Les militaires ukrainiens termineront leur formation dans un autre pays allié. Ils seront opérationnels dès la fin de l'année. TF1 | Reportage T. Vartanian, A. Vieira, C. Brousseau