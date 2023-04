Restrictions d'eau : "On n'ouvrira pas notre piscine !"

Depuis leur terrasse, ils ont une vue imprenable sur une bâche en plastique. Les beaux jours arrivent, mais René et son épouse n'utiliseront pas leur piscine cet été. Dans les Pyrénées-Orientales, interdiction de remplir son bassin à cause de la sécheresse. Difficile dans ces conditions de l'entretenir... René a donc choisi de se simplifier la vie. "On a décidé de ne pas ouvrir la piscine tant qu'il y aura des restrictions d'eau. Il faut remettre de l'eau au moins tous les 15 jours, donc c'est quand même une économie qu'on fera", explique-t-il, ajoutant: "Si j'ai besoin de me baigner, je vais à la plage, c'est très bien". Avec la chaleur, l'eau risque de s'évaporer, les plongeons en plein été pourraient faire baisser le niveau des piscines. Un autre habitant des Pyrénées-Orientales, Francis, a donc fixé des règles dans la famille : ne plus sauter dans les piscines pour éviter des projections d'eau à l'extérieur. Dans la commune voisine, un habitant a un autre problème. Après un hiver sans entretien, sa piscine est "très sale, verte, et pas entretenue". En temps normal, ce propriétaire aurait pu la vider complètement pour la remplir d'une eau claire, mais cette année, c'est interdit. Pour remettre sa piscine en état, il doit présenter un échantillon de son eau dans un magasin spécialisé. Une enseigne qui vend de plus en plus de produits chimiques, qui permettent d'entretenir les piscines sans eau supplémentaire. Des nouveaux gestes pour moins de gaspillage, dans un département où la sécheresse ne cesse de s'aggraver. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J. V. Molinier