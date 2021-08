Des plages fermées à cause d'une algue toxique au Pays basque

Cela aurait dû être une belle journée pour commencer la semaine. Mais ce lundi matin, sur la grande plage de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), c'est la mauvaise surprise pour les vacanciers. "Pour des raisons de sécurité sanitaire, nous vous demandons d'évacuer la zone de bain", annonce le responsable de plage. En cause, une algue toxique qui se propage sur le littoral. Depuis quelques jours, des cas de toux et de gênes respiratoires sont apparus. "On a essentiellement des surfeurs qui se plaignaient de problèmes respiratoires et de vomissement, donc on a préféré fermer", explique Jean-Philippe Oustalet, responsable des brigades environnementales de la ville de Biarritz. Trois communes ont également décidé d'interdire la baignade. Pour l'heure, difficile de savoir pourquoi cette algue d'origine tropicale prolifère. Mais le réchauffement climatique contribuerait à son développement. En attendant, d'autres comptent tout de même profiter et trouver de quoi s'occuper. Il est conseillé de consulter un médecin en cas de symptômes respiratoires survenus après une baignade dans le secteur.