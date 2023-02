Des plantes à des prix imbattables

Deux euros le cactus, des ficus à cinq euros,... dans cet entrepôt, il y a des milliers de plantes à prix imbattables. Une aubaine pour Didier qui veut refaire sa jardinière. "J'ai trouvé ici les plantes que je recherchais mais à moitié prix par rapport à la jardinerie", témoigne ce client. Ici, il n'y a pas de stock. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Les plantes ont été livrées ce vendredi matin. "Nos plantes viennent essentiellement de producteurs européens, il n'y a pas d'intermédiaire. On commande en grosse quantité ce qui permet de réduire les prix", explique Laurrine Fiora. La vente dure trois jours. En revanche, dans cette jardinerie, les petits prix continuent toute l'année. L'astuce de ces professionnels, c'est de récupérer les invendus des paysagistes. Des dizaines de plantes sont données gracieusement. "Ce sont des plantes qui sont un peu moins belles qu'on ne peut plus mettre sur les clients et on préfère qu'elles puissent faire des heureux ailleurs", affirme Lionel Pichon. Il faut d'abord les rempoter et leur refaire une beauté avant de repartir en boutique comme neuve. TF1 | Reportage P. Dumortier, C. Jouanneau