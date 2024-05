Des plantes au parfum à Chantilly !

Avoir la main verte, ce n'est pas donné à tout le monde. La preuve, notre plante au bureau fait grise mine. Alors, direction la journée des plantes de Chantilly pour la remettre d'aplomb. Ici, on trouve des conseils botaniques, mais d'autres viennent aussi pour tester leur odorat. Et pour décrire les parfums, il n'y a jamais de mauvaise réponse. Si chaque odeur de fleur est unique, leur nom l'est tout autant. Dans les jardins du château, quelques raretés s'exposent aussi, comme ce pommier du Kazakhstan. "C'est le pommier originel. C'est celui-ci qui a été retrouvé par hasard sur un site militaire russe au début des années 90. Cette plante a essaimé dans le monde entier plus de 11 000 à 15 000 variétés de pommiers", nous explique François Michaud, pépiniériste. Avec autant de couleurs à admirer, difficile pour nous de partir sans profiter d'un dernier point de vue à plus de 30 mètres de hauteur, pour admirer ce gigantesque jardin où 20 000 visiteurs sont attendus jusqu'à ce dimanche soir. TF1 | Reportage E. Coussemacq, B. Sisco