Des plantes gratuites : la bonne idée anti-gaspillage de Cagnes-sur-Mer

Ici, les plantes des jardinières sont changées deux fois par an. Pour ne plus les jeter en fin de saison, la mairie de Cagnes-sur-Mer a eu une bonne idée : leur offrir une nouvelle vie. Pour profiter de ces plantes gratuites, les habitants sont venus très nombreux et ils apprécient beaucoup cette initiative. Avant, les plantes annuelles qui allaient périr étaient jetées et les plantes vivaces s'accumulaient. Du coup, il est difficile de leur trouver une place. C'est pour cela que le maire a décidé de les donner à la population. Et de la place dans leur jardin, les Cagnois vont la trouver sans souci. "C'est du gaspillage en moins et ça nous évite de faire des frais", confie l'un d'eux. Sur place, les jardiniers de la ville distribuent plantes et conseils. Les habitants pourront bientôt recueillir de nouvelles plantes dans leur jardin puisque la ville de Cagnes-sur-Mer va renouveler l'opération tous les six mois.